Львів’янин помер унаслідок отруєння чадним газом

За інформацією лікарів швидкої медичної допомоги, сьогодні о 09.03 у Львові в квартирі на вул. Б. Хмельницького, 153 (Шевченківський район, ЛКП «Збоїща 408») отруївся, ймовірно, чадним газом чоловік, 1989 року народження. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували, що смерть чоловіка настала до їхнього приїзду. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Працівники ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинили подачу газу до квартири.

Причини події встановлюють.