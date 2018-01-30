Калькулятор мита та податку на товари, які ввозять в Україну за новими митними правилами

Нещодавно побачив новину, що організатори акцій протесту на кордоні відмовились від наміру блокувати протягом усього дня у суботу, 27 січня, усі прикордонні переходи на Львівщині.

При цьому дещо змінили свої вимоги та обгрунтування. Так, організатори акцій повідомляють, що «раніше ми виступали за повне скасування усіх митних нововведень, зараз же ми порадились і вирішили, що нас влаштує, якщо депутати проголосують за скасування норми про «24 години». Тому ми вирішили завтра не робити акцію, щоб не створювати незручності для людей на кордоні. Акцію проведемо ближче до засідання Верховної Ради, яке має відбутись 6 лютого, щоб депутати не забули про наші вимоги. Попередньо акцію плануємо на наступну суботу, 3 лютого». Без відповіді для мене щоправда залишилось питання чи 3 лютого при блокуванні не буде створено незручності для людей на кордоні

Щодо обгрунтування, то зараз позиція організаторів зводиться до того, що «ми – не «човники». Більшість з нас – це люди, які хочуть раз на місяць поїхати за покупками до Польщі і вважаємо, що несправедливо нас ставити перед вибором: або ночуй у готелі, або плати мито. А 3 лютого акцію проведемо, аби ще раз наголосити на наших вимогах напередодні засідання Верховної Ради».

У зв’язку з цим вирішив ще раз наголосити, що для того, щоб раз в місяць з’їздити за покупками, вартість яких перевищуватиме 50 євро і при цьому не платити податки не варто повністю скасовувати внесені зміни. Пропоную дещо змінити цю норму, передбачивши, що часові обмеження, встановлені п.191.2.3 та п.196.1.18 ПК України не поширюються у разі першого в’їзду громадянином на територію України впродовж календарного місяця.

Останнім часом питанню «човників» було присвячено дуже багато матеріалів, і ознайомлюючись з ними, очевидним для мене є факт, що позиція людей є діаметрально протилежна до цієї проблеми. Тому узагальнив переважну більшість пропозицій та зауважень та зареєстрував на сайті Верховної Ради 3 альтернативні петиції:

Петиція 1. Збереження норми ПК України, що передбачає необхідність перебування за кордоном 24 години для можливості ввезення на територію України товарів без сплати податків вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг та внесення відповідної норми і в МК України.

Петиція 2. Внесення змін до норми ПК України, що передбачає необхідність перебування за кордоном 24 години для можливості ввезення на територію України товарів без сплати податків вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг, визначивши, що часові обмеження, встановлені п.191.2.3 та п.196.1.18 ПК України не поширюються у разі першого в’їзду громадянином на територію України впродовж календарного місяця.

Петиція 3. Скасування норми ПК України, що передбачає необхідність перебування за кордоном 24 години для можливості ввезення на територію України товарів без сплати податків вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг.

Підтримка петиції, яка найбільше Вам до вподоби дасть, по-перше, розуміння депутатам наскільки масштабну підтримку мають «човники», а, по-друге, дає цивілізовану альтернативу блокуванню для доведення своєї позиції.

Як і обіцяв раніше даю посилання на так званий калькулятор «Сплата податків просто». За реалізацію окреме та великі спасибі Oleksandr Zaliskyi, який перший зголосився і взявся за виконання цієї ідеї. То ж, якщо у Вас виникають питання, яку суму необхідно сплатити при перевезенні товару, ласкаво прошу використовувати цей калькулятор. З його використанням можна розрахувати податки при переміщенні непідакцизного товару вартістю до 10000 євро у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі. Для цього Вам всього-на-всього потрібно відповісти на кілька запитань.

1. Чи Ви перетинаєте кордон у пункті пропуску для повітряного сполучення (літаком)?

2. Чи Ви перетинаєте кордон вперше за добу?(00:00)

3. Яка вартість товару?

А у разі перетину кордону через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску додатково ще на кілька:

4. Яка маса товару?

5. Чи Ви перетинаєте кордон вперше за 72 години?

6. Чи Ви були відсутні на території України більше 24 годин?

Далі розрахунки за Вас здійснить програма. Пам’ятайте, що вартість товару, який Ви переміщуєте можна довести касовими або товарними чеками, ярликами, іншими документами роздрібної торгівлі, які містять відомості щодо вартості таких товарів.