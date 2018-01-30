Дім Франка запрошує на вечір пам’яті Кузьми «Скрябіна»

«Людина, що на своїх виступах дарувала іншим феєрверк справжніх емоцій. Він зачаровував своєю життєлюбністю, простотою, щирістю та почуттям гумору. Його пісні не залишають байдужими, змушують задуматися, зворушують до сліз, викликають щирий сміх. Три роки тому відійшов у кращий світ Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма Скрябін. Дім Франка запрошує Вас згадати Кузьму та разом під гітару заспівати його пісні», – інформує Дім Франка на сторінці події.

Вечір пам’яті відбудеться у Домі Франка (вул. Івана Франка, 150-152) у п’ятницю, 2 лютого. Початок – о 17:00. Організатори запрошують усіх охочих зіграти та поспівати під гітару пісень гурту «Скрябін». Зокрема, до вечора пам’яті Кузьми долучаться учасники спільноти Українська молодь – Христові, які зіграють кілька пісень під гітару.

Нагадаємо, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко (Кузьма) загинув 2 лютого 2015 року внаслідок ДТП на Дніпропетровщині. Поховали музиканта на цвинтарі в Брюховичах біля Львова.