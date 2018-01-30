Цьогоріч по 100 тисяч гривень допомоги отримає тисяча бійців АТО зі Львова

У 2018 році, відповідно до Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції, 1 000 бійців АТО зі Львова отримає одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. Ця програма діятиме у Львові до 2020 року, тому ще по 1000 бійців отримають виплати у 2019 і 2020 рр.

Заяви на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймає Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, що працює на вул. Пекарській, 41, а формує черговість включення у список на отримання допомоги громадська комісія із захисту інтересів учасників АТО, що діє при Центрі. Комісія формує рекомендаційний список, а рішення про його затвердження або внесення правок ухвалює виконавчий комітет Львівської міської ради.

«Місто не має змоги виділяти землю, тому ми допомагаємо учасникам АТО фінансово. Цю компенсацію на вирішення соціально-побутових питань бійці можуть скерувати на освіту та інші необхідні для життя речі. За час дії Програми вже 1 100 учасників АТО отримали допомогу у розмірі 100 тис. грн.», – зазначили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради.

Перші 100 осіб отримали виплати у грудні 2016 року. ще 1 000 осіб отримали таку допомогу впродовж 2017 року.

Інформацію про те, хто має право отримати одноразову допомогу у розмірі 100 тис. грн., черговість її отримання та перелік необхідних документів, які для отримання допомоги потрібно подати на розгляд громадської комісії, можна дізнатися тут (ухвала № 4520 від 23.04.2015): http://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/91c21bb29b2b4f47c22571340037f910/be781422add238f0c2257e430026842f?OpenDocument