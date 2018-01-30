Червоноград шукатиме інвестора для будівництва сміттєпереробного заводу
На сьогоднішньому засіданні сесії Червоноградської міської ради депутати ухвалили рішення оголосити конкурс на інвестора для проведення будівництва сміттєпереробного заводу. Про це інформує Червоноградська міська рада.
Об’єкт, на який планують залучити інвестиції, – територія існуючого ППППВ за адресою Львівська,81 та земельна ділянка площею 1,7542 га.
Щоправда, депутати вилучили з назви проекту рішення «сміттєспалювальний», мотивуючи це компромісом з громадськістю. Як зазначив міський голова Червонограда Андрій Залівський, територія полігону надто мала для побудови там комплексу для сміттєспалення. Інвестори можуть подати заявку до 16 квітня. Результати конкурсу оголосять до 1 червня.
Нагадаємо, в травні китайська компанія Grand blue заявила, що має намір збудувати в Червонограді сміттєспалювальний завод потужністю 320 тонн на добу із виробленням теплової та електричної енергії. Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка під час зустрічі з представниками компанії запевнив інвесторів у всебічному сприянні в реалізації проекту.
Окрім того, торік у січні польська фірма «EKOWAT Sp. z o.o» підписала з Червоноградом меморандум щодо спорудження заводу з утилізації сміття шляхом спалювання. Тоді сторони погодили як варiант можливiсть розмiщення заводу з утилiзацiї вiдходiв на територiї Червоноградського заводу залiзобетонних виробів.