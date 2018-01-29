За фактом загибелі хлопчика в озері на Сихові відкрили кримінальне провадження

Інший хлопчик, який також провалився під лід, перебуває в реанімації

Як поінформували у відділі комунікації поліції Львівської області, за фактом загибелі вчора у водоймі на Сихові 11-річного хлопчика відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «нещасний випадок». Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, трагедія сталася у Львові вчора по обіді. У Сихівський відділ поліції о 13.35 надійшло повідомлення від працівника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області про те, що на озері по вулиці Райдужній у Львові під лід провалилися двоє хлопчиків, віком 10 та 11 років.

Молодшого витягнули з води місцеві мешканці. Дитину госпіталізували до реанімаційного відділення КЗ «Західно-Українського спеціалізованого дитячого медичного центру».

Тіло другого хлопчика без ознак життя о 15:30 витягнули з-під криги водолази Львівської центральної рятувально-водолазної служби.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає рибалок і дітей про те, що вихід на тонку кригу водойм може бути дуже небезпечним.

Для переправи одного пішохода безпечною вважається лід товщиною не менше 5-7 см;

для влаштування ковзанки на кілька осіб – 10-12 см.

Пам’ятайте: вирушати на водойми поодинці й у нічний час небезпечно. Перетинаючи замерзлу водойму, будьте обережними, уважно слідкуйте за крижаною поверхнею, обходьте ділянки, вкриті товстим прошарком снігу (під снігом лід завжди тонший). Небезпечними також є місця зі швидкою течією або де є виток води, джерела, струмки й теплі стічні води підприємств.

Слабша крига і там, де є вмерзла рослинність – кущі, дерева, очерет, водорості.