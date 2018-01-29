За два тижні у Львові від кору вакцинували 6,6 тисячі дітей

Як повідомив головний спеціаліст з педіатрії управління охорони здоров’я Львівської міської ради Богдан Остальський, з 15 до 27 січня щеплення від кору в поліклініках міста зробили 6 612 дітям.

Зокрема, впродовж тижня – з 15 до 20 січня у Львові від кору вакцинували 3 487 дітей, та впродовж наступного тижня – з 22 до 27 січня вакцинували 3 125 дітей.

В управлінні охорони здоров’я нагадують, що кір – гостре вірусне захворювання, яке небезпечне своїми ускладненнями: воно може спричинити пневмонію, отит та інші бактеріальні інфекції, енцефаліт. Люди, які двічі щеплені, і люди, які перехворіли на кір, мають стійкий імунітет до захворювання. Проте ті діти і ті дорослі, які не вакциновані і не хворіли на кір, мають високий ризик захворіти. Єдиним надійним захистом, профілактики кору є вакцинація.

Додамо, що вакцин у Львові є достатньо, щоб провести необхідну кількість щеплень дітям.

За інформацією Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», від початку року станом на 26 січня у Львові на кір захворіла 141 людина, з них 105 дітей віком до 18 років.