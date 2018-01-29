Як малайзійці полюбили борщ і вишиванки

Малайзію не часто згадують у вітчизняних ЗМІ, тому знання про цю країну в пересічних українців зазвичай обмежуються двома «Боїнгами» – MH370, що таємниче зник над Південно-Китайським морем у березні 2014 року, та MH17, який збили проросійські бойовики в липні того самого року. Водночас Малайзія – одна з найрозвинутіших економік Південно-Східної Азії: тільки ВВП на душу населення перевищує український у 5 разів (10 тис. дол. проти США 2,1 тис дол. США), столиця країни нагадує розвинуті мегаполіси, як-от Гонконг чи Сінгапур, а багатоетнічний склад країни, культурне та природне різноманіття є цікавими для туристів з усього світу.

Про те, як живуть українці в Малайзії та що знають малайзійці про Україну, про перспективи бізнес-співпраці з Україною та український бізнес у Малайзії в інтерв’ю «Львівській газеті» розповів Посол України в Малайзії Олександр Нечитайло.

Пан Нечитайло свого часу працював в оргкомітеті з організації Євро-2012, тож добре знайомий зі Львовом і неодноразово бував у нашому місті. Наша розмова починається від вражень про громадський транспорт у Куала Лумпур: це сучасні поїзди метро, наземні і приміські залізниці, великі комфортабельні автобуси – вся схема максимально продумана і транспорт функціонує, як злагоджений механізм. Наприклад, автобуси від метро вирушають через кілька хвилин після прибуття поїздів. Словом, порівняння далеко не на користь Львову. Проїзд у метро коштує від 2,5 до 5 рингіт (15-30 грн), а автобусах – від одного рингіта (6 грн).

Єдиний (на мою думку) суттєвий недолік місцевого транспорту – це кондиціонери. Таке враження, що вони за замовчуванням встановлені на температуру 18 градусів за Цельсієм, і після більш ніж +30 градусів на вулиці в босоніжках і майці відверто мерзнеш. Кондиціонери на повну працюють майже в усіх приміщеннях, і ці вічні температурні гойдалки відверто дратують.

Українці в Малайзії

Українців у Малайзії небагато. Зараз на консульському обліку перебувають 80 осіб, але не всі люди реєструються. В основному реєстрація потрібна для отримання нових документів чи для голосування на виборах. Тому ми думаємо, що насправді ця кількість є більшою у чотири-п’ять разів.

Працюють в основному у сферах ІТ, маркетингу, як в місцевих, так і в міжнародних компаніях.

Також у лютому створена Українська культурна асоціація, яка об’єднує українців та друзів України. Асоціація проводить різноманітні заходи, які ознайомлюють малайзійців з сучасною Україною і нашими традиціями, такі заходи є дуже популярними і дієвими. Ми називаємо їх «народною дипломатією».

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Так, торік у грудні українську культуру та традиції представляли на різдвяному ярмарку (попри те, що малайзійці є мусульманами, тут широко відзначають Різдво, а столичний Куала Лумпур напередодні свят прикрашають традиційними різдвяними декораціями – повсюди ялинки, гірлянди, Санта Клаус і… різдвяні розпродажі, куди без них, – прим. авт.).

Українські вишиванки стають модним трендом у всьому світі, але ми були здивовані, як швидко розкупили вишиванки під час ярмарку. Це при тому, що ціна була доволі високою – 400 рингіт (близько 100 дол. США).

Малайзійці – народ, який особливо любить поїсти, тому при кожній нагоді намагаємось знайомити їх із традиційною українською кухнею. Особливо малайзійцям смакує борщ, котлети по-київськи. А от вареники не дуже сподобалися.

Бізнес-стосунки

Товарообіг між Україною та Малайзією протягом останніх двох років зростає. У 2016 році цей показник становив 307 млн. дол. США, цього року ми очікуємо приріст на 10-15%.

У нас немає угоди про вільну торгівлю, але Україна і Малайзія підписали інший документ, що регулює торгівлю, і наразі цього достатньо – жодних адміністративних обмежень немає. Малайзія – дуже ліберальна в економічному плані країна.

Основними малайзійськими продуктами на експорт, які можуть бути цікавими українському бізнесу, є електроніка (на неї припадає понад третина всього експорту країни), пальмова олія, а також продукція хімічної промисловості. Малайзія зараз входить до числа провідних виробників якісної побутової електроніки, кондиціонерів зокрема.

Особливої уваги заслуговує співпраця у військовій та космічній сфері. Ця співпраця має давні традиції – так, саме українська ракета-носій вивела на орбіту перший малайзійський супутник.

Окрім того, зараз триває робота з виведення на малайзійський ринок українського авіагіганта – корпорації Антонов. Мова про поставки спільного проекту України та Саудівської Аравії, транспортного літака Ан-132Д. Наразі проект перебуває на стадії переговорів та підготовки документації, тому говорити про те, коли можуть розпочатись перші поставки, поки зарано.

Що знають малайзійці про Україну

Малайзійці знають про Україну небагато. Перша асоціація – це спорт (тут люблять футбол і знають Шевченка).

Тема збитого «Боїнга» вже не є топовою. При цьому варто відзначити, що місцеві журналісти намагаються подавати інформацію максимально збалансовано – вони не просто передруковують повідомлення Reuters, а дзвонять по коментарі й уточнюють інформацією. Завдяки такій співпраці посольства з місцевими медійниками фейків та російської пропаганди в місцевому інформаційному просторі немає.

Свого часу багато малайзійських студентів вчились в Україні – близько 3 тисяч осіб. Співпраця припинилась, коли виш запідозрили у корупції. Україна та Малайзія готують угоду про взаємне визнання дипломів. Це може дати суттєвий поштовх для розвитку співпраці між українськими та малайзійськими вишами.

Наскільки туристично привабливою Україна може бути для малайзійців?

Україна має чим привабити малайзійського туриста. Малайзійці люблять подорожувати, цікавляться історією – а в Україні є багата спадщина ЮНЕСКО. Для них цікава Одеса, її місцевий колорит, Львів, беззаперечно, одне з найцікавіших міст України. Як вже згадувалось, українська кухня також може бути цікавим туристичним продуктом. Можливостей для розвитку туризму є багато.