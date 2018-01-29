У Винниках обікрали квартиру в новобудові, де тривав ремонт

У Личаківський відділ поліції 27 січня з заявою про крадіжку звернулась 55-річна жінка. Вона повідомила, що у Винниках із квартири у новобудові, де саме триває ремонт, хтось викрав газовий котел та радіаторні батареї загальною вартістю майже чотириста доларів США.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння злочину причетні двоє львів’ян, віком 34 та 29 років, один із них раніше судимий. Речові докази у них вилучили, а зловмисників затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.