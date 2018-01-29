У Сколівському районі рятувальники відшукали заблукалого в горах львів’янина

Він загубився на горі Високий Верх під час катання на лижах

28 січня о 12:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на горі Високий Верх під час катання на лижах загубився мешканець м. Львова, 1984 року народження.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, на пошуки чоловіка оперативно вирушили рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи. О 12:34 фахівці ДСНС знайшли заблукалого. Медичної допомоги чоловік не потребував.

До слова, 28 січня Славська пошуково-рятувальна група пошуково-рятувальної частини ЗТС на лижних трасах гір Тростян і Високий Верх допомогла 2 травмованим туристам-лижникам: мешканцеві Стрия Львівської області 1983 року народження (травма лівої ноги) та львів’янці 1994 року народження (травма лівої руки).