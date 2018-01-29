У Самборі чоловік обікрав тещу й тестя

У Самбірський відділ поліції 24 січня звернулася 30-річна мешканка Самбора. Жінка повідомила, що її 29-річний чоловік викрав холодильник і мікрохвильову піч із будинку її батьків. Сума завданих збитків становить 5000 гривень.

Чоловік у скоєному зізнався.

Як інформує Самбірський відділ поліції ГУНП у Львівській області, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Матеріали скеровано на розгляд суду.