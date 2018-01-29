Усіх охочих запрошують на гру-тренінг «Пройти співбесіду»

6 лютого студентів і всіх тих, хто шукає роботу, запрошують на тренінг

Участь у тренінгу безкоштовна. Початок – о 19.00. Захід відбудеться в Медіатеці за адресою: вул. Мулярська, 2-А.

«Сучасна освіта не відповідає пропозиціям на ринку праці. Після закінчення навчання ми змінюємо багато робочих місць, перш ніж знайдемо роботу, яка подобається і яка дозволяє себе реалізувати», – повідомляють організатори.

За їхніми словами, на зустрічі організатори поділяться досвідом і знаннями, необхідними для успішного проходження співбесіди, а також проведуть гру-тренінгу «Пройти співбесіду», учасники якої зможуть дізнатися відповіді на такі запитання:

Що треба знати, перед тим як йти на співбесіду?

Як на співбесіді почуватися впевнено?

Які найдивніші питання бувають на співбесіді?

Які питання ми не задаємо на співбесіді?

Організатори – Young Christian Workers Ukraine.