У Львові пропонують відмовитися від маршруток

Таку петицію зареєстрували на сайті міської ради і вона вже набрала потрібну кількість голосів

Автори петиції кажуть, що зручніше буде перейти на великі автобуси та електротранспорт.

«Функціонал маршруток не справляється з пасажиропотоком сучасного міста Львова: вони переповнені, брудні та зрештою небезпечні для життя. Задля збільшення прибутку водії переповнюють маршрутні таксі людьми, які змушені подекуди годинами стояти в жахливих умовах», – йдеться у петиції.

Тому активісти пропонують провести транспортне моделювання міста разом з експертами, перевізниками та львів’янами. Як результат – розробити дворічний план повної відмови міста від маршруток. Пасажири мали б натомість використовувати тролейбуси, електроавтобуси та автобуси із більшою пасажиромісткістю.

Це транспорт має курсувати за чітким графіком.

Крім того у петиції просять обладнати увесь громадський транспорт пандусами та спеціально обладнаними місцями для людей з інвалідністю. А на кожній зупинці встановити електронне табло з часом прибуття транспорту на зупинках.

На думку ініціаторів, такі заходи зроблять проїзд для львів’ян комфортним. А місто менше забруднюватиметься шкідливими викидами.

Вулиці Львова таким чином значно розвантажаться.

Як аргумент автори наводять досвід європейських країн, які давно відмовились від маршрутних таксі у містах.