Сьогодні відбудеться перший суд у справі звільнення Ярослава Жукровського

Сьогодні о 13.00 відбудеться перше засідання у справі звільненого керівника львівської обласної юстиції Ярослава Жукровського. Він позивається про визнання наказу про звільнення протиправним і незаконним. Засідання відбудеться у приміщенні окружного адміністративного суду за адресою вул. Чоловського, 2.

Нагадаємо, наприкінці минулого року начальника Львівського обласного управління юстиції Ярослава Жукровського звільнили із займаної посади. Відповідний наказ видали 28 грудня. Офіційною причиною стало «перевищення повноважень».

«29 грудня троє осіб з Міністерства юстиції приїхали, аби вручити мені цей наказ. Мені дивно, чому мене не викликали, не сказали, що я роблю щось не так, і не сказали написати заяву на звільнення, а зробили це таким способом», – говорить пан Жукровський.

За його словами, причин звільнення, які потрактували як перевищення повноважень, зазначено декілька.

«Перша причина – наказ, відповідно до якого будь-який вхід підлеглих до державних реєстрів має бути лише на підставі письмового подання. Але підставою такого наказу була інформація про те, що начальники змушували підлеглих моніторити інформацію про забудовників тощо, аби потім, очевидно, думати про якусь систему. Я зруйнував цю систему. Друга підстава – я видав наказ про створення групи швидко реагування проти рейдерства. У Львівській області вона була однією з найефективніших. Ще один пункт – цинічний: я нібито не виконав доручення міністра про те, що працівників управління мали залучати до мобільних точок доступу до правової допомоги. А я залучав державних виконавців. Але вони є працівниками управління, і це абсурд», – пояснив журналістам екс-начальник.

Посадовець пов’язує своє звільнення зі спробами зламати усталені схеми та з боротьбою з корупцією у системі, яку він вів останні два роки.

2 січня пан Жукровський підписав наказ про своє звільнення, але водночас повідомив журналістам, що планує оскаржити його в суді.