Поліцейські затримали причетного до крадіжки з пункту розповсюдження лотерей

За скоєне чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, в Залізничний відділ поліції 27 січня звернулася 19-річна місцева мешканка, яка працює оператором в одному з пунктів розповсюдження лотерей. Вона повідомила, що вночі невідома особа викрала з каси гроші – 8 200 гривень, і мобільний телефон «Престіжіо». Загальна сума заподіяних збитків – понад11 200 гривень.

Працівники поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетний 39-річний житель міста Стрий.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.