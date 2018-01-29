Пластичні хірурги з Німеччини оперуватимуть дітей у Львові

Із 31 січня до 5 лютого на базі опікового центру 8-ї міської клінічної лікарні німецькі фахівці спільно з львівськими хірургами безкоштовно консультуватимуть та оперуватимуть дітей зі складними вродженими і набутими вадами зі всієї України.

Як розповів завідувач пікового центру 8-ї міської клінічної лікарні Василь Савчин, доктор Клаус Екснер приїде до Львова 31 січня та після обіду розпочне консультувати пацієнтів – на консультації записано вже понад 70 людей з майже усіх областей України, які мають вроджені й набуті вади обличчя, рук тощо. Наступного дня до професора долучиться його дружина – Б’янка Байкан-Екснер, і впродовж наступних днів німецькі фахівці працюватимуть разом. Під час огляду лікарі відбиратимуть тих пацієнтів, яким потрібна операція, та оперуватимуть їх.

Співпраця з пластичним хірургом триває з 2012 року, коли Клаус Екснер приїхав до Львова під час футбольного чемпіонату «Євро-2012», щоб упродовж тижня безкоштовно оперувати дітей у межах доброчинної ініціативи німецьких вболівальників «BigShoe». З того часу Клаус Екснер намагається двічі на рік приїжджати до Львова. Спершу він приїжджав один, а згодом до нього приєдналася дружина, яка також є пластичним хірургом. Від 2012 року німецькі фахівці проконсультували майже 400 пацієнтів і понад 150 пацієнтів прооперували. Як правило, вони беруться за найважчі випадки, а також пріоритет мають малозабезпечені родини. Поїздки хірургів оплачують благодійники, а операції вони проводять безкоштовно.

«Завдяки цій співпраці українські пацієнти змогли безкоштовно отримати якісну медичну допомогу, зокрема виправити складні дефекти м’яких тканин, а львівські лікарі – освоїти та запровадити у практику нові види пластичних і реконструктивних втручань», – зазначив завідувач пікового центру 8-ї міської клінічної лікарні Василь Савчин.