На хабарі затримали двох львівських поліцейських

Слідчі Управління СБУу Львівській області викрили на хабарництві двох оперативних уповноважених Залізничного відділу поліції ГУНП Львівщини

Як повідомили в Управлінні Служби безпеки України у Львівській області, операцію проводили спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції та військовою прокуратурою Західного регіону.

«Перевертні у погонах» вимагали 1700 доларів і чотири тисячі гривень з місцевої мешканки за те, щоб її сина не притягували до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці затримали хабарників під час одержання неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішують питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.