На Львівщині відбудуться міжнародні дитячі змагання з гірськолижного спорту

Цьогоріч ці змагання вперше в сезоні включено в офіційний календар спортивних змагань Міжнародної Федерації лижного спорту (FIS)

1-2 лютого 2018 року на базі гірськолижного комплексу «Буковиця»-Борислав відбудуться щорічні відкриті дитячі міжнародні змагання зі слалому «Bukovytsia OPEN – 2018» для юнаків і дівчат віком 14-16 років.

Цьогоріч ці змагання вперше в сезоні включені в офіційний календар спортивних змагань Міжнародної Федерації лижного спорту (FIS). Технічна делегатка FIS на змаганнях – Яна Паловікова (Словаччина).

Змагання відбудуться за сприяння Федерації лижного спорту України, Львівської облдержадміністрації, Бориславської, Трускавецької, Дрогобицької міських рад.

Офіційна церемонія відкриття відбудеться 1 лютого о 09.00.

Із програмою можна ознайомитися тут.