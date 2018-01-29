Львіврибоохорона затримала порушників любительського лову взимку

У період з 26 по 28 січня 2018 року працівники Львіврибоохорони здійснили рибоохоронні рейди в Самбірському, Стрийському, Сколівському та Жидачівському районах

Так, 26 січня 2018 року на р. Стрий поблизу с. Гірне, Стрийського району працівниками рибоохорони вилучено 2 безгосподарські сітки «кільцівки». У підсумку було складено відповідні акти. Наступного дня виявили 4 випадки ловлі водних біоресурсів на зимувальних ямах. Порушення зафіксували на р. Дністер, поблизу смт Журавно Жидачівського району.

Того самого дня інспектори затримали 4 громадян, які перевищили дозволену кількість знарядь лову на одного риболова. Загальна кількість вилучених жерлиць становила 61. Порушення сталося на водоймі поблизу с. Заріччя Жидачівського району. Браконьєри не встигли завдати збитків рибному господарству.

За цими фактами на винуватих осіб складені адміністративні протоколи за ч.3 ст.85 КУпАП.

Також на р. Дністер поблизу смт. Журавно Жидачівського району затримано громадянина, який незаконно виловлював рибу методом багріння. У порушника вилучено трійник з гачками №10. «Улов» рибалки – 2 риби підуст.

На порушника складено протокол про адміністративне порушення за ч.4 ст.85 КУпАП.

Львіврибоохорона нагадує: любительський лов риби взимку дозволено зимовими вудками з блешнею вертикального блесніння з гачком не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку, а на водоймах, де впроваджене платне рибальство – не більше десяти (відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства).

Відомство закликає усіх небайдужих громадян, рибалок-любителів повідомляти про порушення на водоймах чи ринках області на всеукраїнську безкоштовну «гарячу» лінію: 0-800-50-52-50.