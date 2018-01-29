Львів’янка намагалася перетнути кордон за підробленим паспортом

Незаконно перетнути кордон намагалася наша співвітчизниця, яка поверталась в Україну через пункт пропуску «Тиса». Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, під час здійснення прикордонного контролю пасажирів мікроавтобуса «Мерседес» правоохоронці виявили підробку в одному з наданих документів. У процесі поглибленої перевірки встановили, що в закордонному паспорті 57-річної львів’янки наявна підроблена відмітка про продовження терміну дії документа. Печатку було зімітовано за допомогою відтиску звичайної української монети.

За вчинене правопорушення пред’явницю підробленого документа притягнули до адміністративної відповідальності за ч.1 статті 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Окрім того, прикордонники скерували до Національної поліції повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».