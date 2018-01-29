Двоє підлітків на Львівщині вкрали й утопили автомобіль

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, в Мостиське відділення поліції звернувся 57-річний житель міста Броди. Чоловік повідомив, що в місті Судова Вишня було викрадено його автомобіль «Пежо 405», який він залишив на подвір’ї біля будинку свого знайомого. Сталося це ще в грудні.

Працівники поліції з’ясували, що до заволодіння транспортним засобом причетні двоє місцевих мешканців – підлітки віком 15 і 16 років. Розшукали правоохоронці й викрадений автомобіль: хлопці втопили його в одному з озер на території району.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування.