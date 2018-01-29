Дифтерія: перші ознаки і як вберегтися

Українцям нагадують – після кору до нас може прийти дифтерія. Оскільки рівень охоплення щеплення є низьким, медики рекомендують вакцинуватися і дітям, і дорослим

Поки що хворих немає

«Протягом останнього року на Львівщині хворих на дифтерію не було», – розповіла «Львівській газеті» головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

«Було 5 випадків носійства, але не токсигенних штамів», – сказала медик.

Спрогнозувати, коли точно прийде епідемія дифтерії – неможливо. Однак зараз є підтверджені випадки хвороби у Ємені та Бангладеші. Оскільки наші люди літають туди на відпочинок, то є велика ймовірність, що вони «привезуть» її в Україну.

«У нас велика кількість неімунізованих людей. Якщо хтось приїде і буде виділяти бактерію, тоді, звичайно, випадки зараження будуть поширюватися дуже швидко», – пояснила Наталія Тімко.

Епідемія дифтерії лютувала в Україні з 1991 до 1998 року. І якраз була спричинена малою кількістю щеплених людей. Тоді захворіло орієнтовно 20 тисяч осіб. Майже 700 із них померли.

Та після того як хвороба стихла, масового щеплення в країні не проводили. Тому у зоні ризику може опинитися дуже багато людей.

Як розпізнати дифтерію

Дифтерія є інфекційною хворобою, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Дифтерійна паличка потрапляє у дихальну систему і виробляє токсин. Він руйнує тканини дихальної системи.

Тому саме захворювання проявляється у вигляді ангіни. У горлі хворого утворюються плівки, які ускладнюють дихання. Людині стає важко ковтати.

Загалом токсин спричиняє слабкість, біль у горлі, лихоманку, набряк залоз у шиї.

Однак він також може потрапити у кров, а тоді вразити серце, нирки і легеневу систему.

Ускладнення, які спричиняє дифтерія, можуть бути різними: блокування дихальних шляхів, пошкодження серцевого м’яза (міокардит), ушкодження нерва (поліневропатія), легеневу інфекцію (дихальну недостатність або пневмонію).

Як запобігти

Щеплення – єдиний спосіб вберегтися від дифтерії. Однак ревакцинацію треба робити кожні 10 років.

У Мінздоров’я звітують: станом на 1 січня вакцина є у достатній кількості. А саме: наявні 2,7 млн доз вакцини АКДП (проти кашлюку, дифтерії та правцю), 700 тис доз АДП (проти дифтерії та правцю) та 6,1 млн доз АДП-М (проти дифтерії та правцю із зменшеним вмістом антигена АДП-М, для дорослих)

Вакцини є безкоштовними для дітей і дорослих. Однак можна щепитися і в приватних кабінетах.

«Як і будь-який лікарський препарат, вакцини можуть викликати реакції, проте ризик померти від дифтерії набагато вищий, ніж ризик серйозної реакції на вакцину. Серйозні реакції на вакцини вкрай рідкісні. Побічні ефекти, такі як болісні відчуття і припухлість в місці ін’єкції або невелике підвищення температури, це звичайне явище», – кажуть у прес-службі департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Статистика свідчить, що протягом 2017 року 45,4% дітей до 18 років пройшли повноцінну вакцинацію. Тоді як серед дорослих захищеними від хвороби у цей час були 38,7%.

Чим лікуватися

Лікувати дифтерію можна. Для цього існує спеціальна протидифтерійна сироватка. Ця хвороба, власне, небезпечна тим, що без негайного введення цієї сироватки половина хворих помирає.

Та навіть при вчасному введенні препарату залишається 20% ризику летального завершення хвороби.

900 доз сироватки наприкінці минулого року Україні отримала як гуманітарну допомогу з Індії.

“Препарати мають сертифікат якості GMP, що гарантує, що продукція постійно виробляється і контролюється за стандартами якості, які відповідають її призначенню, та відповідно до вимог реєстраційного досьє», – наголошують в департаменті охорони здоров’я.

Крім того, на 2018 рік в Україні передбачили 40,2 млн грн для закупівлі сироваток та імуноглобулінів. Та поки що лише іде процес планування закупівлі.