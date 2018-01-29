Бійця АТО Сергія Максимова поховають завтра на Янівському цвинтарі

Бійця АТО Сергія Максимова, який загинув у побутових умовах через проблеми зі здоров’ям, поховають завтра на Янівському кладовищі.

Сьогодні о 19.00 відбудеться парастас на вул. М. Вовчка, 4/5 (будинок, де проживав боєць).

Завтра о 13.00 біля будинку відбудеться прощання. Поховають бійця в родинному гробівці на Янівському кладовищі – чин погребіння розпочнеться о 14.00.

Довідка. Максимов Сергій Вікторович, 1960 р. н., львів’янин. Проходив службу в Танковому добровольчому батальйоні м. Кривий Ріг. Демобілізований 2014 року. Залишилося двоє доньок, віком 28 і 24 роки.