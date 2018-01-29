32-річний львів’янин влаштував дебош у ресторані готелю в центрі міста

Сьогодні, 29 січня, у Галицький відділ поліції звернувся 37-річний львів’янин, менеджер одного з львівських готелів. Він повідомив, що близько 00.35 у ресторані готелю невідомий чоловік порушував громадський порядок і здійснив постріл із невідомої зброї, пошкодивши при цьому майно. Сума завданих збитків становить 510 гривень.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 32-річний львів’янин, який стріляв із пристрою для відстрілу гумових куль та влучив у барну стійку, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Спецзасіб правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження, а зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.