У Сихівському районі загинув хлопчик, який провалився під лід

З водойми на вул. Райдужній фахівці-водолази витягнули тіло хлопця приблизно 10 років без ознак життя. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на голову Сихівської РА Галину Гладяк.

Нагадаємо, як раніше писала «Львівська газета», cьогодні у Сихівському районі Львова, близько 13.30 год. на озерці, що на території колишнього ДБК, на вул. Райдужній, провалились під кригу двоє хлопців 10-11 років. Діти були без нагляду дорослих. Одного хлопця вдалось витягнути з води. Він живий. Тіло іншого шукали із залученням фахівців-водолазів.