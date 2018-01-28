У Львові двоє хлопчиків провалились під лід. Одного шукають вже другу годину

Сьогодні у Сихівському районі Львова, близько 13.30 год. на озерці, що на території колишнього ДБК, на вул. Райдужній, провалились під кригу двоє хлопців 10-11 років. Про це повідомила прес-служба ЛМР з посиланням на голову Сихівської районної адміністрації Галину Гладяк.

Діти були без нагляду дорослих. Одного хлопця вдалось витягнути з води. Він живий. Іншого наразі шукають із залученням фахівців-водолазів.

«Очевидці кажуть, що було 4 хлопці 10-11 років. Двоє зі страху почали втікати і кликати на допомогу. Мешканці з вул. Райдужної, 20 викликали швидку та всі інші служби. Одного хлопчика витягнули живим. А другого наразі шукають водолази. Мешканці кажуть, що то не місцеві діти”, – сказала голова Сихівської районної адміністрації Галина Гладяк.