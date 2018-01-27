У Львові відбудеться День гуцульської культури

У неділю, 28 січня, у Львові на центральній площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться День Гуцульської культури. Понад 150 учасників творчих колективів представлять автентичне мистецтво Верховинщини – гуцульську співанку, запальний народний танець, гуцульське весілля, театральне мистецтво. Початок – о 14.00. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

«Ця подія відбуватиметься на Львівщині вперше і я сподіваюся, що це буде початок масштабного проекту», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

На центральній площі міста у виставкових палатках діятиме святкова виставка виробів декоративно-ужиткового мистецтва, вишивки, ткацтва, кушнірства, бісероплетіння, писанкарства та інших видів народного мистецтва Гуцульщини – містечко майстрів.

Мешканці та гості міста зможуть спільно з колядницькими партіями гуцулів співати різдвяних пісень. Родзинкою заходу стане спрвжнє гуцульське весілля.

«Ми представимо наше гуцульське весілля, де колектив покаже, як одягається наречена, як відбувається обряд весілля, виступатимуть народні колективи. Ми хочемо налагодити співпрацю, щоб створювати спільні проекти і реалізовуватись нам, українцям, щоб звичаї поширювали і вони процвітали», – підкреслив голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк.

Верховинці пропонуватимуть львів’янам та гостям тури вихідного дня з метою активного відпочинку мальовничим Гуцульським краєм та запрошуватимуть у туристичні мандрівки Карпатами – на Говерлу, Піп Іван, Писаний камінь, Бребенескул, Ребра, Шпиці, Дземброню, Довбушанку. Запропонують також відвідати музейну Верховинщину – музеї Івана Франка, Гната Хоткевича та Гуцульського театру, музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені музиканта-віртуоза Романа Кумлика, музей гуцульської магії, хату-музей «У трембітаря», музей фільму «Тіні забутих предків» та інші.

А ще львів’янам запропонують взяти участь у майстер-класах з виготовлення гуцульського одягу, виробів декоративно-ужиткового мистецтва, вдягання гуцульської княгині, уміння танцювати «Гуцулку» й інші.