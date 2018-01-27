Сьогодні – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

Цей День проголошено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни

Україна на державному рівні приєдналася до відзначення цієї міжнародної дати 2012 року (Постанова ВРУ від 5 липня 2011), хоч і була однією з шести країн-ініціаторів прийняття оонівського документа.

Ухваливши консенсусом резолюцію 60/7, Генеральна Асамблея відхилила будь-яке заперечення Голокосту як історичної події, повне чи часткове, і беззастережно засудила всі прояви релігійної нетерпимості, підбурювання, переслідування або насильства щодо окремих осіб або спільнот через національне походження або віросповідання, де б вони не ставалися.

Дату 27 січня обрали не випадково: саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенціма.

Голокост із давньогрецької перекладається як «всеспалення» й означає систематичне переслідування і знищення (геноцид) євреїв, яке здійснювала нацистська Німеччина та колабораціоністи протягом 1933-1945 років. У ширшому розумінні, голокост – систематичне гоніння і знищення людей за ознакою їхньої расової, етнічної, національної приналежності, сексуальної орієнтації або генетичного типу як неповноцінних, шкідливих.

Офіційно визнано, що протягом Голокосту було вбито близько 6 мільйонів євреїв, з них від 2,2 до 2,5 мільйона – на території колишнього Радянського Союзу, значною мірою в Україні. Як відомо, відразу після окупації України нацисти розгорнули широку мережу гетто (найбільшим було Львівське), а згодом почали масово розстрілювати єврейське населення. Одними з найбільших і найвідоміших були розстріли у Бабиному яру в Києві, але знищення євреїв України було систематичними і повсюдними.

Світова спільнота цього дня не тільки згадує жертв людиноненависницької політики, а й засвідчує прагнення до боротьби з антисемітизмом, расизмом та всіма іншими формами нетерпимості, які можуть призвести до цілеспрямованого насилля стосовно окремої групи людей.

За матеріалами Укрінформу, сайту ООН