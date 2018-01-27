Погода на вихідні

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології сьогодні, у суботу, буде хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не передбачають.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 4 – 6° морозу, вдень 3 – 5° тепла.

А на дорогах – ожеледиця.

У неділю, 28 січня, падатиме мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 1 – 6° тепла.

Дороги також будуть слизькими.

Вже у понеділок, 29 січня, прогнозують температуру повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3 – 8° тепла.

Пориви вітру місцями сягатимуть 15 – 20 м/с.