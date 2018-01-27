Підліток, якого збив поїзд у Раві-Руській, помер дорогою до лікарні

Дитині було 12 років

Трагедія сталася вчора, 26 січня. Нагадаємо, дизельний тягач із десятьма вантажними вагонами перед залізничним переїздом наїхав на 12-річного місцевого хлопчика в Раві-Руській. Підліток переходив залізничну колію та розмовляв телефоном.

Як повідомляли вчора в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, дитину госпіталізували з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, мозкова кома».

Проте сьогодні в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА повідомили, що від отриманих травм хлопчик помер у кареті швидкої медичної допомоги дорогою в Жовківську центральну районну лікарню.