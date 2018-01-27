Львівщина урочисто відзначить 100-річчя подвигу Героїв Крут (програма)

Упродовж дня у Львові відбудеться низка урочистих заходів.

О 12:00 – Загальноукраїнський флешмоб: оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Державна заслужена хорова капела України «Трембіта» виконають марш «Героям Крут» у центральному касовому залі залізничного вокзалу станції «Львів».

О 14:00 відбудеться покладання квітів до могили учасника бою під Крутами І. Лоського на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища та поминальна молитва за полеглих у бою під Крутами.

Опісля – урочисте проходження ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Покладання лампадок до могили учасника бою під Крутами А. Лазаренка на полі почесних поховань №9 Личаківського кладовища.

Завершаться заходи вечором пам’яті з нагоди відзначення 100-ї річниці подвигу Героїв Крут у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

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Окрім того, 100-річчя подвигу Героїв Крут урочисто відзначать у навчальних закладах області.

У навчальних закладах Львівщини відбудеться низка виховних і тематичних заходів, приурочених до 100-ї річниці бою українських студентів із більшовицькими окупантами під Крутами.

Зокрема, впродовж 27-29 січня делегація ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут візьме участь у всеукраїнських заходах з відзначення 100-річчя бою під Крутами у м. Києві та на території Меморіального комплексу «Пам’ять героїв Крут».

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У неділю, 28 січня, у Золочеві на базі військової частини 3007 Національної гвардії України відбудуться військово-патріотичні збори за участі учнів закладів загальної середньої освіти Бродівського, Буського та Золочівського районів. Початок заходу – о 9:00 год.

29 січня ліцеїсти Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут покладуть квіти до могили учасників бою під Крутами Ігоря Лоськіва та Андрія Лазаренка на Личаківському цвинтарі та до інших місць поховання борців за свободу і незалежність України.

Також цього дня о 16:00 у Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут відбудеться вечір пам’яті.

А на базі Львівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді пройде обласний конкурс малюнку та плакату «Їх було лише 300», присвячений пам’яті Героїв Крут.

Окрім цього, у Львівській обласній науково-педагогічній бібліотеці та в закладах загальної середньої освіти області експонуються історично-книжкові та газетно-журнальні виставки.

Також з нагоди 100-ї річниці бою українських студентів із більшовицькими окупантами під Крутами у школах області проводяться тематичні уроки та виховні години, організовуються екскурсії учнів закладів освіти у музей Героїв Крут Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут.