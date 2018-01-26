Учнів і студентів Львівщини запрошують до участі в конкурсі «Охорона праці очима дітей»
Головне управління Держпраці у Львівській області запрошує учнів та студентів віком 6-18 років до участі у VІІ Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».
Роботи мають бути виконані за тематикою охорони праці та промислової безпеки.
До участі в конкурсі приймають роботи, які відповідають таким вимогам:
- малюнки у довільній графічній, живописній формах, виконані олівцями, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю;
- розмір роботи не має бути більшим за формат А-2;
- роботи не потрібно оформляти рамкою, паспарту, наклейками тощо;
- на зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити розбірливо українською мовою: назву роботи; прізвище, ім’я, по батькові та дату народження автора; місце проживання (повну адресу) автора, контактний телефон, електронну адрес (за наявності); сферу діяльності батьків; назву навчального закладу; прізвище, ім’я, по батькові методичного керівника.
Художні твори учасників потрібно надіслати у Головне управління Держпраці у Львівській області не пізніше ніж 26 лютого 2018 року за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 8 (VIІ поверх).
Учасників, чиї роботи посядуть І, ІІ і ІІІ місця у першому відбірковому турі конкурсу, нагородять дипломами та подарунками. Художні твори переможців, які посядуть І місце, надішлють до ДП редакції журналу «Охорона праці» для участі у фіналі конкурсу.
З докладними умовами конкурсу, критеріями оцінювання конкурсних робіт можна ознайомитися на сайті ГУ Держпраці у Львівській області за посиланням.
Конкурс «Охорона праці очима дітей» проводять з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні.
Додаткова інформація – за тел.: (032)235-56-00, сектор взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з питань євроінтеграції.