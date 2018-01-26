Учнів і студентів Львівщини запрошують до участі в конкурсі «Охорона праці очима дітей»

Вік учасників – від 6 до 18 років

Головне управління Держпраці у Львівській області запрошує учнів та студентів віком 6-18 років до участі у VІІ Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».

Роботи мають бути виконані за тематикою охорони праці та промислової безпеки.

До участі в конкурсі приймають роботи, які відповідають таким вимогам:

малюнки у довільній графічній, живописній формах, виконані олівцями, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю;

розмір роботи не має бути більшим за формат А-2;

роботи не потрібно оформляти рамкою, паспарту, наклейками тощо;

на зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити розбірливо українською мовою: назву роботи; прізвище, ім’я, по батькові та дату народження автора; місце проживання (повну адресу) автора, контактний телефон, електронну адрес (за наявності); сферу діяльності батьків; назву навчального закладу; прізвище, ім’я, по батькові методичного керівника.

Художні твори учасників потрібно надіслати у Головне управління Держпраці у Львівській області не пізніше ніж 26 лютого 2018 року за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 8 (VIІ поверх).

Учасників, чиї роботи посядуть І, ІІ і ІІІ місця у першому відбірковому турі конкурсу, нагородять дипломами та подарунками. Художні твори переможців, які посядуть І місце, надішлють до ДП редакції журналу «Охорона праці» для участі у фіналі конкурсу.

З докладними умовами конкурсу, критеріями оцінювання конкурсних робіт можна ознайомитися на сайті ГУ Держпраці у Львівській області за посиланням.

Конкурс «Охорона праці очима дітей» проводять з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні.

Додаткова інформація – за тел.: (032)235-56-00, сектор взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з питань євроінтеграції.