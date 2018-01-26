У Винниках мало не згорів гараж з автомобілями

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 26 січня о 02:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Винники Львівської міської ради. Займання сталося в гаражному приміщенні розміром 7×8 м трьохповерхового цегляного житлового будинку на вул. Калнишевського, 30.

На місце події скерували пожежно-рятувальні підрозділи 61 ДПРЧ м. Винники та 1 ДПРЧ м. Львова.

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання.

Завдяки професійним діям вогнеборців вдалося запобігти подальшому поширенню полум’я та врятувати гаражне приміщення з автомобілями, а також житловий будинок, від знищення вогнем.

Пожежу локалізували о 03:07 та ліквідували о 03:09 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем пошкоджено облицювання стін гаражу на площі 15 кв. м, моторні відсіки та салони автомобілів «BMW E39» та «Ford Fiesta»

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників і 2 одиниці спецтехніки.

Причину виникнення пожежі встановлюють. Унаслідок події ніхто з людей не постраждав.