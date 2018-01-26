У Раві-Руській дизельний локомотив травмував 12-річного хлопчика (фото)

Сьогодні, 26 січня, у Жовківське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що близько 15.00 у місті Рава-Руська дизельний локомотив наїхав на дитину.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, на місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що дизельний тягач із десятьма вантажними вагонами перед залізничним переїздом наїхав на 12-річного місцевого хлопчика.

Дитину госпіталізовано з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, мозкова кома».

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.