У Радехові внаслідок ДТП загинула 48-річна жінка (фото)

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 25 січня о 20.30 на вулиці Стоянівській у місті Радехів.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, поліцейські з’ясували, що сталося зіткнення автомобіля «Мерседес Бенц С-300», яким керував 48-річний львів’янин, з автомобілем «Фольксваген Вента» під керуванням 48-річного мешканця Тернопільської області.

Від отриманих травм загинула на місці події пасажирка «Фольксвагена», 48-річна мешканка Тернопільської області.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.