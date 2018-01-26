У Львові змінили кілька автобусних маршрутів (перелік)

Відповідне рішення затвердив виконавчий комітет Львівської міськради.

Як розповів Ігор Собенко, заступник начальника управління транспорту ЛМР, суттєвих змін транспортна мережа не зазнала. Проте було враховано ті пропозиції, які надходили до управління протягом останнього року.

«Зміни, які накопичилися протягом 5 років, ми вивели у новий додаток і маємо 54 маршрути. Ми будемо оголошувати конкурс на визначення перевізників на ці 54 маршрути. Також у нас є два діючі маршрути, термін дії договорів яких закінчується у 2020 році – це маршрут № 55 і № 56. Ці маршрути ми також внесемо в додаток», – зазначив Собенко.

Так, на прохання мешканців ми внесли зміни в маршрут № 18 – від вул. Личаківської його продовжили до вул. Тракт Глинянський, агрофірма «Провесінь».

Окрім того, внесено зміни у схему автобусного маршруту № 31 – це великогабаритні автобуси, які курсували вулицею Куліша. Тепер вони їхатимуть проспектом Чорновола з поворотом на вул. Городоцьку.

Також внесено зміни в маршрути № 47а, № 48 та № 54.

З’явився новий маршрут № 52, який курсує АС «Західна» до площі Різні. Це експрес-маршрут, який матиме обмежену кількість зупинок, і на нього також буде проведено конкурс.

Вилучено два недіючі маршрути – колишній маршрут № 52, який у старій маршрутній мережі курсував із Сихова до центру. А також маршрут № 57, який планували від заводу «Фуджікура» до центру міста. Він теж не функціонував, тому їх вилучили з маршрутної мережі.

Усі інші маршрути курсують без змін у схемах руху.

Оновлений графік руху всіх автобусів можна переглянути в додатку.