У Львові горіла закинута будівля

На щастя, ніхто з людей не постраждав

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 25 січня о 21:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Займання сталося у Львові на вул. Залізнична, 28. Пожежа виникла на другому поверсі трьохповерхової закинутої будівлі.

До місця виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи м. Львова та оперативно приступили до ліквідації загорання.

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізували о 22:01 та ліквідували о 22:05 у складі 3-х ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено сміття на площі 15 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 23 осіб та 4 одиниці спецтехніки.

Причину виникнення пожежі встановлюють. Унаслідок події ніхто не постраждав.