У Давидові відкрили ДЮСШ «Тризуб плюс»

Давидівська ОТГ стала другою об’єднаною територіальною громадою, де створено ДЮСШ, також спортивна школа є в Судововишнянській ОТГ.

Про це інформує Офіс реформ у Львівському РВ АМУ.

У Давидівській ДЮСШ розвиватимуть види спорту, які культивували в населених пунктах, що входять у громаду. Наразі у спортивній школі працюватимуть відділення з бейсболу, футболу, шахів і паверліфтингу. У перспективі також планують утворити відділення дзюдо, боксу та стрільби. Як розповів директор ДЮСШ Василь Недомірок, у школі працюватимуть 10 тренерів-викладачів, які навчатимуть 150 дітей.

У 2018 році ОТГ витратить на ДЮСШ 1 млн грн власних коштів. Також у бюджеті громади передбачено кошти на придбання усього спортивного інвентарю для потреб спортивної школи, починаючи від футбольних сіток і м’ячів та закінчуючи спортивним харчуванням для паверліфтингу.

Голова Давидівської сільської ради ОТГ Володимир Керницький побажав викладачам та учням новоствореної дитячо-юнацької спортивної школи високих досягнень в зазначив, що підтримка розвитку спорту серед молоді для громади є одним із пріоритетів. Він також відзначив, що підтримувати спортивну школу готовий і бізнес.