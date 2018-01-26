Сьогодні – Міжнародний день митника

У листопаді 1952 року набула чинності Конвенція про утворення Ради митного співробітництва. 26 січня 1953 року в Брюсселі відбулася перша сесія Ради митного співробітництва (від 1994 року відома під сучасною назвою Всесвітня митна організація). На сесії було представлено керівників митних служб 17 країн Європи.

Основні етапи цієї історії охоплюють 1947 рік, коли 13 європейських держав створили Митний комітет, 1950 рік – рік створення Ради митного співробітництва, 1992 рік – Україна набула членства в Раді митного співробітництва, 1995 рік, коли відбулося перетворення Ради на Всесвітню митну організацію (ВМО).

Через 30 років, 1983 року, саме цей день – 26 січня – вибрали як щорічне свято Міжнародний день митника.