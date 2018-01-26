Професора вишу у Львові затримали під час отримання хабара (фото)

За успішний захист дипломної роботи він вимагав у студента 400 доларів США та 3 000 гривень

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно зі слідчими Львівщини за процесуального керівництва прокуратури викрили завідувача кафедри одного із ВНЗ, який налагодив корупційну схему незаконного збагачення.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, професор вимагав у студента 400 доларів США та 3 000 гривень за сприяння в успішному захисті дипломної роботи. Правоохоронці затримали освітянина у службовому кабінеті під час отримання обумовленої суми коштів.

Як з’ясували, він і раніше вимагав «подяки» за сприяння у вирішенні аналогічних питань. Правоохоронці задокументували отримання посадовцем неправомірних вигод на загальну суму у понад 100 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Освітянина затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.