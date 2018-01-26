На Старосамбірщині активісти виявили незаконні рубки лісу

Рух «Стоп Лісосид» та проект Всесвітнього Фонду природи «Лісова варта» заявляють про мільйонні збитки від незаконних рубок

Громадський активіст зі Старого Самбора Василь Курій 21 січня у лісі біля села Лопушанка Хомина виявив повалені дерева.

Йому вдалося з’ясувати, що ліс ріже підприємець, котрий не має на це дозвільних документів.

Ділянка, на якій виявили лісосіку, закріплена за лісогосподарським підприємством «Галсільліс».

Наступного дня Василь Курій організував у райцентрі круглий стіл, на якому були присутні керівник «Галсільлісу», керівники райради та РДА, поліція та прокурор.

«Під час цієї розмови представники «Галсільлісу» зізналися (під відеозапис): рубку в селі Лопушанка-Хомина проводить підприємець Василь Білас, який не має для цього документів. Але вони терміново почали виготовляти», – розповів Василь Курій

За словами активіста, цього підприємця на несанкціонованій рубці викривають вже не вперше.

Загалом у поліції є вже близько ста кримінальних проваджень, які стосуються незаконних рубок «Галсільлісом».

«Та ці справи рухаються дуже повільно», – скаржиться активіст.

Цікаво, що юрист підприємства «Галсільліс» Назар Кульчицький під час прес-конференції, яка відбулась у вівторок у Львові, також вказав, хто ріже ліс у Лопушанці-Хоминій. Однак назвав інше підприємство, аніж кілька днів тому керівник «Галсільлісу».

«Цифри завдання збитків країні від “діяльності” підприємства просто вражаючі, суми вже йдуть на десятки мільйонів», – наголосив Василь Курій.

Зараз активісти сподіваються на негайну реакцію правоохоронців. В іншому випадку обіцяють діяти радикальніше і вийти на акції протесту.