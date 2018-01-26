​ На Львівщині пологи за домовленістю можуть стати платними

Таку новацію планують запровадити вже цього року. Суму поки що обговорюють
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Як повідомляє ІА «ZIK», сьогодні, 26 січня, про це сказала директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

«Пологи за домовленістю мають бути оплачені», – наголосила вона.

Платитимуть жінки за послуги лікаря тільки у тому випадку, якщо домовляються про пологи наперед. Адже акушер-гінеколог користується медзакладом часто не у свою зміну, лікарня ж за це нічого не отримує.

Якщо ж жінка народжує у чергового лікаря, то послуги пологового і надалі будуть безкоштовними.

Для початку оплату планують встановити у перинатальному центрі, який невдовзі відкриють. Після того – в обласній клінічній лікарні і всіх інших пологових.

Ірина Микичак додала, що такий метод вже давно запровадили у багатьох областях України.

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