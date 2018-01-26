​ На Львівщині пологи за домовленістю можуть стати платними

Таку новацію планують запровадити вже цього року. Суму поки що обговорюють

Як повідомляє ІА «ZIK», сьогодні, 26 січня, про це сказала директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

«Пологи за домовленістю мають бути оплачені», – наголосила вона.

Платитимуть жінки за послуги лікаря тільки у тому випадку, якщо домовляються про пологи наперед. Адже акушер-гінеколог користується медзакладом часто не у свою зміну, лікарня ж за це нічого не отримує.

Якщо ж жінка народжує у чергового лікаря, то послуги пологового і надалі будуть безкоштовними.

Для початку оплату планують встановити у перинатальному центрі, який невдовзі відкриють. Після того – в обласній клінічній лікарні і всіх інших пологових.

Ірина Микичак додала, що такий метод вже давно запровадили у багатьох областях України.