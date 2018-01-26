Музейниця Віра Бонь провела авторську екскурсію у Домі Франка

Сьогодні, 26 січня, заслужений працівник культури України, кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня Віра Бонь провела авторську екскурсію «Музей як дім» з нагоди свого 90-річчя

Привітати ювілярку прийшли представники влади, колеги, рідні та друзі.

Заступник голови Львівської ОДА Оксана Стоколос-Ворончук вручила Вірі Бонь подяку голови Львівської облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю і розвиток музейної справи.

«Ця екскурсія, яку ви організували надовго залишиться у пам’яті. Історію творять особистості і я вдячна вам за стержень українськості, за вашу працю на благо нашої держави», – зазначила Оксана Стоколос-Ворончук.

Довідково. Віра Бонь народилася 22 січня 1928 року, село Седлиська, повіт Замость, Люблінське воєводство (Польща). Працює у музеї Івана Франка з 1955 року, після закінчення аспірантури філологічного факультету університету ім. Івана Франка. Була прийнята на посаду заступника директора з наукової роботи, яку займала аж до виходу на пенсію. Шість років виконувала обов’язки директора музею.

З 1993 року – завідувачка науково-експозиційного відділу музею. З 2010 року й по сьогодні – старший науковий працівник.

Віра Бонь є ініціатором і співавтором відтворення садиби Івана Франка у Нагуєвичах, чого в музейній практиці в Україні ще не було. Відкриття садиби було вагомою подією до 125-річчя від дня народження письменника. Була також одним з наукових консультантів створення у Нагуєвичах 1981 року художньо-меморіального комплексу «Стежка Івана Франка». Аналогу такого меморіального комплексу в Україні на той час не було.

Завдяки Вірі Бонь створені експозиції музею Івана Франка у Криворівні Івано-Франківської області, Уляни Кравченко у Бібрці, Степана Тудора в Поникві на Львівщині.

Вірі Бонь належить ініціатива створення у Львові 1990 року музею всесвітньо відомої співачки Соломії Крушельницької. Для цього музею вона сама зібрала біля 1000 експонатів. Спочатку це був відділ музею Івана Франка, згодом став самостійним музеєм.

Надзвичайно вагомою і плідною була праця Віри Бонь до 150-ти та 160-річчя від дня народження Івана Франка. Безпосередньо за її активної участі, завдяки її досвіду і її знань створені у музеї на належному науковому й експозиційному рівні меморіальна експозиція «Родина Івана Франка» та нова літературна експозиція.

Віра Бонь – автор кількох путівників по музею Івана Франка у Львові та музею у Нагуєвичах, упорядник посібника «Іван Якович Франко. Життя і творчість у портретах, ілюстраціях, документах».

Заслуговує на особливу увагу остання праця Віри Бонь – книга «Будинок-музей Івана Франка у Львові», видана 2006 року. Це – розлога розповідь про будинок Івана Франка, про його життя і творчість у ньому. Ця книга – своєрідний підсумок наукової й експозиційної праці Віри Бонь.

Нагороджена обласною премією в номінації культурологія, мистецтвознавство, музейна справа імені Святослава Гординського за 2007 рік, орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня. Має звання «Заслужений працівник культури України».

Віра Бонь працює у музеї Івана Франка понад 60 років. Виховала велику плеяду музейників.