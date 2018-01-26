Мінімальний оклад держслужбовця становитиме два прожиткові мінімуми
За словами директора Національного агентства України з питань держслужби Констянтина Ващенка, загалом пропорція між окладами повинна бути не більше 1:7.
Натомість зараз вона становить навіть 1:40, повідомляє LB.UA.
Для порівняння Ващенко навів приклад: середня зарплата у спеціаліста місцевої держадміністрації -6 900 грн. Тоді як у центральних органах виконавчої влади ця цифра трохи більша – 12 600 грн.
«Чи конкурентна це зарплата? Очевидно, що ні. Я нагадаю, що зараз ми у перехідному періоді, та відповідно до закону у нас є мета вийти на розмір державного окладу держслужбовця не менше, аніж два прожиткові мінімуми», – сказав Ващенко.
Він також назвав термін виконання цієї мети – до 2019 року.
Крім того, проблема оплати державним службовців полягає у тому, що базова оплата, яку отримував працівник становила лише 30%. Решту закривали преміями та бонусами.
Така ситуація є неможливою, на думку Ващенка.
Зараз ситуація дещо покращилася. Основна виплата становить вже 70.
До речі, на сьогодні прожитковий мінімум встановили у розмірі 1700 грн.