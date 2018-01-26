Мінімальний оклад держслужбовця становитиме два прожиткові мінімуми

Зараз проблема у тому, що у держслужбовців різних посад – величезна різниця у зарплатнях

За словами директора Національного агентства України з питань держслужби Констянтина Ващенка, загалом пропорція між окладами повинна бути не більше 1:7.

Натомість зараз вона становить навіть 1:40, повідомляє LB.UA.

Для порівняння Ващенко навів приклад: середня зарплата у спеціаліста місцевої держадміністрації -6 900 грн. Тоді як у центральних органах виконавчої влади ця цифра трохи більша – 12 600 грн.

«Чи конкурентна це зарплата? Очевидно, що ні. Я нагадаю, що зараз ми у перехідному періоді, та відповідно до закону у нас є мета вийти на розмір державного окладу держслужбовця не менше, аніж два прожиткові мінімуми», – сказав Ващенко.

Він також назвав термін виконання цієї мети – до 2019 року.

Крім того, проблема оплати державним службовців полягає у тому, що базова оплата, яку отримував працівник становила лише 30%. Решту закривали преміями та бонусами.

Така ситуація є неможливою, на думку Ващенка.

Зараз ситуація дещо покращилася. Основна виплата становить вже 70.

До речі, на сьогодні прожитковий мінімум встановили у розмірі 1700 грн.