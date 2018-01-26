Мешканців Львова застерігають від купівлі квартир у ПрАТ «Ірокс»

У Львові є низка незаконних дій з боку підприємців, які протиправно здійснюють будівництво багатоповерхових будинків без відповідних дозволів. Серед них ПрАт «Ірокс», – кажуть у мерії Львова

ПрАТ «Ірокс» протягом багатьох років проводить протиправне будівництво багатоповерхових будинків на вул. Антонича-Майданній; вул. Шевченка, 418; вул. Тернопільській, 42. Ці будівництва ведуть без документів на землекористування, без відповідних наданих умов та обмежень, інших дозвільних документів, – зазначили у прес-службі ЛМР.

Тому мерія застерігає мешканців Львова від придбання квартир на трьох об’єктах на вул. Антонича-Майданній; вул. Шевченка, 418; вул. Тернопільській, 42. Оскільки будівництво здійснює ПрАТ «Ірокс» без жодних дозвільних документів, люди, які придбають житло у цих будинках, не матимуть змоги оформити право власності на житло і будуть змушені звертатися до суду.

Щодо всіх об’єктів ПрАТ «Ірокс» відкрили кримінальні провадження в судах.