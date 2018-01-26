Мешканці Львова здали на утилізацію 1245 використаних ялинок

Для цього було створено 5 мобільних пунктів збору в різних районах міста для зручності львів’ян. Містяни могли здавати ялинки з 22 січня до 25 січня з 10.00 до 13.00.

«Загалом було 5 пунктів збору, куди люди приносили використані ялинки. Також ЛКП наймало машину, яка збирала по місту, поблизу сміттєвих майданчиків використані викинуті ялинки. По пунктах збору ми отримали 545 ялинок, а решта – 700 – привезли працівники підприємства з території міста на утилізацію. Пізніше ці ялинки мешканців ми використовуватимемо на потреби підприємства: облаштування екодоріжок, підживлення землі й іншу господарську діяльність

Така акція збору ялинок проведена з метою навчити людей до порядку, аби мешканці самостійно приносили ялинку на пункт для утилізації. До нас на підприємство було багато дзвінків, аби пункти збору були майже біля кожного будинку. На жаль, люди можуть купити ялинку на ринку, але утилізувати належним чином або здати на утилізацію – ні. Я надіюсь, що з кожним роком люди все більше навчатимуться такому порядку. Адже минулого року було зібрано приблизно 200 ялинок, а цьогоріч 1245 – це велика кількість», – зазначив Володимир Чишинський, головний інженер ЛКП «Зелений Львів».

До слова, крім мобільних пунктів, які працювали 22 січня, використані ялинки можна щодня безкоштовно здати на утилізацію за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 167а (ЛКП «Зелений Львів»). Усі зібрані ялинки використають як вторинну сировину.