Кабінет міського голови Львова заблокували кілька десятків осіб (фото, відео)

Міського голови не було в кабінеті

Сьогодні, близько 16.00, кілька десятків осіб (приблизно 20-30 людей) увірвались до приймальні міського голови Львова і заблокували вхід у його кабінет. За словами керівниці прес-служби Львівської міської ради Христини Процак, вони вимагали зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим.

У цей момент міського голови не було в кабінеті.

У себе на сторінці Христина Процак опублікувала відео, як виглядало захоплення приймальні.

Серед осіб, які увірвались у приймальню, є голова ГО «Спілка захисту учасників АТО» Леся Турашвілі, керівник ГО «Рабів до раю не пускають» Іван Спринський та голова ГО Львівська обласна спілка соціального захисту учасників АТО та сімей загиблих Богдана Сірків.

За інформацією керівниці прес-служби, зараз триває зустріч цих людей з заступником міського голови Львова Сергієм Бабаком. Блокувальники вимагають, аби їх включили в робочу групу, яка вирішує питання повернення боргів ЛАЗу і дали всі копії документів про вилучення автобусів АТП №1.

За інформацією директорки юридичного департаменту ЛМР Гелени Пайонкевич, місто має заборгованість перед «Львівським автобусним заводом» у розмірі близько 28 млн. грн. У жовтні Львівська міська рада планувала підписати з компанією «Оптимум Фактор», яка викупила борг підприємства, меморандум, за яким мала б сплатити не увесь борг, а лише близько 20 млн грн. Компанія «Оптимум Фактор» начебто погодилась при цьому виплати працівникам ЛАЗу борг із заробітної плати й заборгованість трьох гуртожитків ТзОВ «Львівавтокомплектації» за комунальні послуги. Депутати Львівської міської ради спершу проголосували за прийняття меморандуму, але на наступний сесії його скасували.

Низка громадських активістів виступила з заявами не оплачувати цей борг, оскільки гроші отримають фірми близькі до колишнього власника ЛАЗ громадянина РФ Ігоря Чуркіна.

Водночас, через несплату боргу кілька днів тому поліція почала затримувати автобуси львівського комунального АТП-1.

Як повідомили у прес-службі міського голови, о 17:48 зустріч завершилась. Домовились, що наступного тижня активістам нададуть копії, які вони просять і включать у робочу групу.