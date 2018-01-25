За ніч у Львові патрульні спіймали 9 нетверезих водіїв

Один з водіїв напідпитку скоїв ДТП, а потім його знову зупинили нетверезим за порушення ПДР

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, учора ввечері сталася ДТП без потерпілих на вулиці Морозній у Львові. Водій автобуса ПАЗ в’їхав в автомобіль Renault Clio. У винуватця виявили ознаки алкогольного сп‘яніння. Прилад драгер показав результат 1,66 проміле. Також чоловік не мав права керувати таким транспортним засобом. На нього оформили три адмінматеріали: протокол за скоєну ДТП, протокол за керування в нетверезому стані і постанову за відсутність права керування таким транспортним засобом. Водій запевнив, що за кермо не сяде.

Проте вже за деякий час інший екіпаж поліції помітив на вулиці Сихівській, як автобус ПАЗ рухається заднім ходом на перехресті. Транспортний засіб зупинили та попросили у водія документи для перевірки. У чоловіка виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Пристрій драгер показав результат 0,95 проміле. Тоді інспектори з’ясували, що кількома годинами раніше цього водія оформляв інший екіпаж. Чоловік знову отримав протокол за керування напідпитку, а також постанову за порушення правил дорожнього руху. Цього разу автобус забрав тверезий водій.

Загалом цієї ночі львівські патрульні склали 9 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у нетверезому стані.