За минулу добу рятувальники допомогли чотирьом травмованим лижникам

Загалом від початку року рятувальники допомогли 68 травмованим туристам

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 24 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби допомогли 4 травмованим туристам-лижникам. Серед них – громадянин Білорусі 1998 року народження, який травмував праву ногу, мешканець Рівного 1986 року народження (травма голови), киянин 1984 року народження з травмою правої ноги та мешканець с. Мирне Київської області 1996 року народження (запаморочення в голові).

На лижній трасі гори Тростян рятувальники надали потерпілим домедичному допомогу та спустили їх до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Загалом від початку року рятувальники допомогли 68 травмованим туристам.