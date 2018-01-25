Усіх охочих запрошують на «Різдвяні Давидівські фестини»

На гостей свята чекає насичена різдвяна програма із виступами колективів, колядами, вертепами. Також організатори підготували безкоштовне частування для відвідувачів, а саме козацький куліш, пампухи, картоплю із салом, гарячий чай та глінтвейн.

На дітей чекає майстер-клас із виготовлення традиційних різдвяних прикрас та спеціальна розважальна програма для молоді. На площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку відбуватиметься різдвяне дійство з народними гуляннями.

Організатор заходу – Давидівська сільська рада ОТГ за підтримки департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.